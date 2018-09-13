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Больше 40 самолетов нанесут групповой авиаудар в рамках маневров "Восток-2018"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В рамках маневров "Восток-2018" на полигоне "Цугол" для нанесения группового авиационного удара будет привлечено свыше сорока ударных самолетов бомбардировочной, истребительной, штурмовой и армейской авиации, сообщило Минобороны РФ.

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В выполнении задачи по нанесению авиаудара будут задействованы экипажи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25СМ.

Авиация нанесет бомбовые удары по огневым позициям, пунктам управления, защищенным объектам, опорным пунктам и резервам условного противника.

Действия ударных самолетов в воздухе будут прикрывать многофункциональные сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-30СМ.

Авиационное поражение условного противника будет осуществляться с использованием разведывательно-ударного комплекса разведки, управления и связи КРУС "Стрелец" и беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

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Теги: Восток-2018, Забайкалье

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