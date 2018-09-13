Больше 40 самолетов нанесут групповой авиаудар в рамках маневров "Восток-2018"

В законопроекте, в частности, вводится понятие внешнего пилота Подробнее

Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дронов

Регулятор ждет итогов проверок после инцидентов с Boeing-737 в Сочи и вертолетом Ми-8 в Красноярском крае Подробнее

12 сентября 15:18

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов