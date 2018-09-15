Петра Верзилова отправят спецбортом на лечение в Германию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Активиста, участник Pussy Riot Петра Верзилова отправят спецбортом в Берлин, где он пройдет обследование. Об этом рассказала "Би-би-си" его девушка Вероника Никульшина.

"Мы везем Петю в Берлин, поскольку там есть друг его отца, врач, который будет заниматься Петей", - сообщила она, добавив, что спецборт организовал отец Верзилова.

Отправку Верзилова в Берлин подтвердила "Интерфаксу" участница Pussy Riot Мария Алехина. "Его отправят сегодня вечером для лечения и постановки диагноза", - сказала она.

Петр Верзилов попал в больницу 12 сентября. На следующий день он был переведен в реанимацию НИИ имени Склифософского в тяжелом состоянии.

Как рассказала Никульшина, Верзилов почувствовал себя плохо после заседания суда, который рассматривал административное дело против нее. Он проспал два часа, а проснувшись, обнаружил, что теряет зрение; начались проблемы с речью и моторикой, ему стало трудно ходить.

Врачи предполагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность.Мария Алехина заявила накануне "Интерфаксу", что причиной госпитализации Верзилова стало отравление, чем оно было вызвано, пока неизвестно. Однако по данным источника агентства, медики не обнаружили подозрительных веществ в крови активиста.

15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче ЧМ-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.