Акция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержаний

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Митинг обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге, к которому присоединились участники несанкционированной акции противников повышения пенсионного возраста, прошел без задержаний.

"16 сентября в согласованной акции, прошедшей в Свердловском саду, по данным полиции, приняло участие около 500 человек. Мероприятие прошло без грубых нарушений общественного порядка", - сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось, около 13:00 воскресенья противники пенсионной реформы собрались у станции метро "Площадь Ленина" на несогласованную акцию. По просьбе одного из организаторов, колонна двинулась в Свердловский сад, находящийся в километре от площади Ленина, где проходила согласованная акция обманутых дольщиков, и присоединилась к митингующим. В акции против повышения пенсионного возраста участвовали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Сотрудники полиции не препятствовали шествию активистов, лишь призывали их не выходить на проезжую часть.

Несогласованный митинг против пенсионной реформы прошел на площади Ленина 9 сентября. Тогда мероприятие пресекла полиция, порядка 300 человек были приговорены к административным арестам, штрафам и исправительным работам.