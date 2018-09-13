Суды Петербурга вынесли решения по 318 делам участников несогласованной акции 9 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суды Санкт-Петербурга рассмотрели 318 административных дел в отношении участников несогласованной акции, прошедшей 9 сентября на площади Ленина, сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Всего, по данным пресс-службы, в суды поступил 341 материал.

К настоящему времени по решению судов 96 человек арестованы на сроки от одних до 25 суток, 13 лиц приговорены к обязательным работам на сроки от 20 до 60 часов, 208 нарушителей оштрафованы на суммы от пяти до 20 тысяч рублей, говорится в сообщении. В отношении одного задержанного производство прекращено в связи с непричастностью, добавляют в суде.

В воскресенье, в единый день голосования на выборах, в российских городах прошли протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. В Петербурге акция прошла на площади Ленина. Смольный согласовал мероприятие, однако позже отозвал согласование, объяснив это аварией на водопроводе. Организаторам также предложили перенести мероприятие в Удельный парк, но те не изменили место и время проведения акции.

По подсчетам МВД, в ходе несогласованной акции задержаны около ста человек. По данным Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от действий полиции пострадали семеро сотрудников СМИ.