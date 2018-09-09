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В акции протеста в Петербурге приняли участие около 1,2 тысяч человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Полиция насчитала порядка 1,2 тыс. участников несогласованной акции против повышения пенсионного возраста в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В РоссииМВД сообщило о задержании около 100 человек в ходе акции в ПетербургеМВД сообщило о задержании около 100 человек в ходе акции в ПетербургеЧитать подробнее

Сведения о количестве задержанных в полиции предоставить пока не готовы. Между тем, в МВД ранее сообщали, что задержано около 100 человек.

По данным волонтерский организации "Помощь задержанным в Питере", участников акции доставили в порядка 30 отделов полиции, в том числе в пригородах Петербурга. Ранее в организации "Интерфаксу" сообщали о, как минимум, 100 задержанных.

Как сообщалось, Смольный отозвал согласование митинга против повышения пенсионного возраста на площади Ленина в Петербурге из-за аварии на водопроводе. Организаторам предложили перенести мероприятие в Удельный парк, но они не согласились менять место и время проведения акции.

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Теги: Петербург

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