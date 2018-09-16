Митинг против пенсионной реформы в Петербурге перенесли в разрешенное место

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы митинга против повышения пенсионного возраста в Петербурге призвали сторонников перенести акцию в Свердловский сад, активисты начали шествие в сторону сада, передал корреспондент "Интерфакса" в воскресенье.

Митингующие собрались у станции метро "Площадь Ленина" около 13:00. Один из организаторов акции, депутат Заксобрания Борис Вишневский призвал собравшихся пройти на согласованный митинг в Свердловский сад, находящийся в километре от площади Ленина.

Протестующие начали движение к месту проведения митинга. К шествию присоединились бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Сотрудники полиции не препятствуют шествию и призывают активистов не выходить на проезжую часть. Площадь Ленина огорожена, выход со станции метро "Площадь Ленина" к Финляндскому вокзалу закрыт.

Несогласованный митинг против пенсионной реформы прошел на площади Ленина 9 сентября. Тогда мероприятие пресекла полиция, порядка 300 человек были приговорены к административным арестам, штрафам и исправительным работам.