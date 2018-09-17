Штаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в подвозе избирателей и скупке голосов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В штабе врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупке голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона.

"Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток более 10 тыс, Уссурийск тоже несколько тысяч", - сообщил журналистам представитель штаба.

По данным штаба, коммунисты препятствовали работе избиркомов в крупных городах Приморья.

"Представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов. По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными. Это шло до утра особенно в крупных городах. Они не давали работать комиссиям нормально. Только когда они устали, комиссия нормально начала работу. Выяснилось, что очень много бюллетеней оказалось, которые они называли недействительными, нормальные, поэтому пошел такой отрыв к утру", - отметил представитель штаба.

Как сообщалось, кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку. Его поддержали местные коммунисты.

Наблюдатели Общественной палаты Приморского края не зафиксировали нарушений на прошедших в Приморье выборах главы региона.

По результатам обработки 99,10% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%.