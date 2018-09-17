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Врио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколов

Расстановка сил кардинально изменилась после обработки 3% протоколов

Врио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколов
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Уверенно лидировавший на выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сдал свои позиции и в лидеры по результатам обработки 99,03% голосов выходит врио главы края Андрей Тарасенко.

Как сообщается на сайте ЦИК, по результатам обработки 99,03% протоколов Тарасенко набирает 49,02% голосов, его оппонент Андрей Ищенко 48,56%.

После подсчета 96,13% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сохранял лидерство. При этом разрыв с его оппонентом, кандидатом от "Единой России" врио губернатора Андреем Тарасенко сократился с 6% до 3,73%. Ищенко набирал 50,59%, Тарасенко - 46,68%. Ранее по итогам подсчета 95% протоколов Ищенко набирал 51,61%, Тарасенко 45,79%.

Представители КПРФ вечером в воскресенье сообщили о многочисленных фальсификациях и нарушениях при подсчете голосов. Так, по их сведениям, на одном из участков в Уссурийске неожиданно обнаружилась лишняя тысяча избирателей, а на другом члены избирательной комиссии от КПРФ оказались заблокированы в помещении и вызвали полицию.

В воскресенье в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Он проводился в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

Победитель во втором туре определяется простым большинством голосов.

Явка избирателей на выборах составила 33,38%.

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Теги: Приморье, КПРФ

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