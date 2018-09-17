В России

ЦИК Приморья получил 18 жалоб на нарушения в ходе выборов губернатора

Есть обновление от 05:06

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Около 20 жалоб на нарушения в ходе второго тура выборов губернатора поступило на горячую линию Центризбиркома.

"С понедельника, с 00:00 (время местное) на горячую линию Центризбиркома поступили 18 жалоб. Девять из них касалась процесса голосования, это жалобы на отсутствие оборудования по "Мобильному избирателю" и подобные. Одна касалась включения в список избирателей. Одна жалоба в Лесозаводске касалась подкупа, она направлена в правоохранительные органы. Также поступила жалоба на неправильный подсчет в Уссурийске по пяти участковым избирательным комиссиям. Еще шесть жалоб касались медленного введения в ГАС "Выборы" данных протоколов", - сообщила журналистам секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Она добавила, что в избирком Приморья поступило две жалобы от доверенного лица кандидата Андрея Ищенко на территориальную избирательную комиссию города Артема.

"Доверенное лицо полагает, что итоговое заседание должно быть проведено быстрее", - добавила Камаева.

Она отметила, что по поступившим в воскресенье жалобам, касавшимся подкупа и подвоза избирателей, ответа от правоохранительных органов избирком пока не получил.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приморье

Новости по теме

В России
Врио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколовВрио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколов
Расстановка сил кардинально изменилась после обработки 3% протоколовПодробнее
 В КПРФ пожаловались на фальсификации при подсчете результатов голосования в ПриморьеВ КПРФ пожаловались на фальсификации при подсчете результатов голосования в Приморье
При обработке последних 5% протоколов врио губернатора стал стремительно нагонять своего оппонентаПодробнее
 Кандидат от КПРФ Ищенко выигрывает выборы у врио главы ПриморьяКандидат от КПРФ Ищенко выигрывает выборы у врио главы Приморья
Он пообещал продолжать политику президента и не поднимать над регионом красный флагПодробнее
 Акция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержанийАкция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержаний
Неделю назад во время акции против повышения пенсионного возраста в городе были задержаны несколько сотен человекПодробнее
Ливень затопил несколько районов в СочиЛивень затопил несколько районов в Сочи
Из-за непогоды на автомобильную дорогу в Лазаревском районе сошел сельПодробнее
 Общественное движение пожаловалось на незаконную агитацию на выборах губернатора ПриморьяОбщественное движение пожаловалось на незаконную агитацию на выборах губернатора Приморья
Появилась информация о подвозе избирателей к избирательным участкамПодробнее
 Петра Верзилова отправят спецбортом на лечение в ГерманиюПетра Верзилова отправят спецбортом на лечение в Германию
Участника Pussy Riot, попавшего в реанимацию в тяжелом состоянии, обследуют в БерлинеПодробнее
 В храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриархаВ храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха
РПЦ также приостановит участие в мероприятиях под председательством представителей Константинопольского патриархатаПодробнее
 В крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферыВ крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферы
В городе зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в атмосфере в пять разПодробнее
 В Росгвардии заявили, что Золотов вызвал Навального на поединок по собственной инициативеВ Росгвардии заявили, что Золотов вызвал Навального на поединок по собственной инициативе
Ранее глава Росгвардии призвал оппозиционера ответить за слова о коррупции при поставке продуктов для службыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 сентября6 фото
14 сентября
Фотохроника 14 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВрио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколовВ миреПолиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"В миреБританские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением СкрипалейВ РоссииАкция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержанийМосква"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько днейВ РоссииЛивень затопил несколько районов в Сочи

Штаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в подвозе избирателей и скупке голосов

Комиссии смогли "работать нормально" только после того, как наблюдатели от коммунистов устали, - пожаловался представитель Тарасенко Подробнее

Семье члена Организации освобождения Палестины аннулировали визы в США

Полиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"

Полиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"Тем не менее, пока не ясно, было ли совершено преступление; место инцидента по-прежнему оцеплено Подробнее

Туристический автобус врезался в дерево на Кубани

Пострадали 22 человека, никто не погиб Подробнее

Арестованной в США Марии Бутиной до сих пор не разрешили прогулки

Наблюдатели Общественной палаты не заметили нарушений на выборах в Приморье

Избирком Приморья объяснил причины внезапной смены лидера на выборах губернатора

Кандидат от КПРФ заявил о фальсификации итогов выборов в Приморье и объявил голодовку

По сведениям Андрея Ищенко, были подделаны 20 тысяч протоколов Подробнее

Врио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколов

Врио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколовРасстановка сил кардинально изменилась после обработки 3% протоколов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');