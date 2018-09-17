ЦИК Приморья получил 18 жалоб на нарушения в ходе выборов губернатора

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Около 20 жалоб на нарушения в ходе второго тура выборов губернатора поступило на горячую линию Центризбиркома.

"С понедельника, с 00:00 (время местное) на горячую линию Центризбиркома поступили 18 жалоб. Девять из них касалась процесса голосования, это жалобы на отсутствие оборудования по "Мобильному избирателю" и подобные. Одна касалась включения в список избирателей. Одна жалоба в Лесозаводске касалась подкупа, она направлена в правоохранительные органы. Также поступила жалоба на неправильный подсчет в Уссурийске по пяти участковым избирательным комиссиям. Еще шесть жалоб касались медленного введения в ГАС "Выборы" данных протоколов", - сообщила журналистам секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Она добавила, что в избирком Приморья поступило две жалобы от доверенного лица кандидата Андрея Ищенко на территориальную избирательную комиссию города Артема.

"Доверенное лицо полагает, что итоговое заседание должно быть проведено быстрее", - добавила Камаева.

Она отметила, что по поступившим в воскресенье жалобам, касавшимся подкупа и подвоза избирателей, ответа от правоохранительных органов избирком пока не получил.