Наблюдатели Общественной палаты не заметили нарушений на выборах в Приморье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдатели Общественной палаты Приморского края не зафиксировали нарушений на прошедших в Приморье выборах главы региона.

"Наблюдатели не фиксировали нарушений на выборах", - сообщил агентству "Интерфакс" председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

При этом кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о массовых фальсификацях при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку. Его поддержали местные коммунисты.

По результатам обработки 99,10% протоколов действующий врио губернатора, кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06%.