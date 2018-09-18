Сторонники кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ продолжили подавать жалобы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что его сторонники в понедельник подали еще несколько жалоб в крайизбирком о фальсификациях при подсчете голосов на выборах в крупных городах края.

"У меня на территории более 50 доверенных лиц, они продолжают подавать жалобы на фальсификации", - сообщил агентству "Интерфакс" Ищенко, при этом не уточнив их количество. Он отметил, что его сторонники зафиксировали новые фальсификации в городе Арсеньев.

"В Арсеньеве, где я победил, Тарасенко нарисовали несколько тысяч голосов. Это зафиксировал депутат заксобрания от КПРФ Владимир Беспалов. Он сейчас все обобщает и будет готовить жалобу в крайизбирком и ЦИК", - добавил Ищенко. Также он уточнил, что жалобы на фальсификации поданы по четырем территориям, это Артем, Находка, Советский район Владивостока и Уссурийск.

Ранее Ищенко заявлял, что "Речь идет о 20 тысячах фальсифицированных протоколов" и результаты выборов на спорных четырех территориях будут оспорены.

Как сообщалось, накануне в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора "единоросса" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят массовые акции протеста. ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб.