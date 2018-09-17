ЦИК РФ признал выборы в Приморье состоявшимися

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что нет сомнений в том, что выборы в Приморье состоялись, однако предстоит еще признать их результаты.

"То, что выборы состоялись - в этом нет никаких сомнений. Нет никаких оснований считать, что они не состоялись... Другое дело, признаем ли мы их результаты или не признаем в целом или по отдельным участкам", - сказала Памфилова журналистам в понедельник.

"Признаем ли кого-то победителем - этот вопрос остается пока открытым до того, как все факты нами будут тщательно изучены, проанализированы, сделаны выводы", - пояснила она.

Как сообщалось ранее, накануне в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, кроме того, Ищенко объявил голодовку.

В свою очередь ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб, а Приморский ЦИК пообещал подвести итоги не позднее 22 сентября.