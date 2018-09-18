Штаб Андрея Тарасенко подал 35 жалоб на ход второго тура губернаторских выборов в Приморье

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Штаб кандидата в губернаторы Приморья от "Единой России" Андрея Тарасенко подал 35 жалоб в краевую избирательную комиссию на ход второго тура выборов, готовится еще 10 жалоб.

"Мы подали в крайизбирком 30 жалоб от населения, копии тех, что были поданы в местные территориальные комиссии. Мы все это собрали. Пять жалоб по нашим фактам. Еще десять у нас на подходе", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс" представитель штаба Тарасенко.

Он также уточнил, что все 45 жалоб будут отправлены в Центральную избирательную комиссию. "Все это мы также отправим в ЦИК либо через крайизбирком, либо сами", - добавил он.

В минувший понедельник представитель избирательного штаба Тарасенко заявил о массовых нарушениях со стороны представителей КПРФ на выборах. Команда кандидата заявляет о фактах подвоза и скупке голосов их оппонентами.

Ранее кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил агентству, что его сторонники продолжают подавать жалобы на фальсификации в крайизбирком и готовят жалобы в ЦИК.

Как сообщалось, накануне в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора "единоросса" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.

ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В крайизбиркоме утром во вторник сообщили, что пока нет итогов выборов по двум территориям в Приморье: Советскому району Владивостока и Находке.

В первом туре выборов губернатора победил кандидат от "Единой России" Тарасенко набрав 46,56% голосов, второе место занял Ищенко - 24,64%.