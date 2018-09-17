КПРФ подала первые иски по итогам второго тура выборов губернатора в Приморье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Представители КПРФ подали первые иски в суд, оспаривая результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, на которых кандидат от коммунистов Андрей Ищенко, лидировавший по ходу голосования с разницей 5-7%, сдал позиции и теперь отстает примерно на 1,5% от врио губернатора Андрея Тарасенко.

"Подали первые исковые заявления. Завтра еще подаем исковые заявления в суд Уссурийска. В ближайшие несколько дней из Москвы будет направлена специальная комиссия, в которую войдут следователи, они проверят участки, на которые мы укажем", - заявил Ищенко на стихийном митинге у здания администрации Приморья, добавив, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен рассказать главе государства о нарушениях на выборах в Приморье.

"Мы должны стоять здесь, пока не отменят результаты выборов. Результаты были переписаны за один час, конкуренту добавили 40 тыс. голосов", - утверждал Ищенко.

Он призвал сторонников ежедневно устраивать акции протеста на центральной площади города. "У меня просьба к вам: было обозначено, что мы объявляем голодовку и ставим палатки, а (лидер КПРФ Геннадий) Зюганов сказал, что этого делать не нужно. Достаточно того, что мы будем приходить сюда каждый день и стоять с шести вечера до ночи. Уверяем вас, этого будет достаточно", - заявил Ищенко.

Кандидат добавил, что акции будут продолжаться до тех пор, пока краевая избирательная комиссия не примет решение об отмене результатов выборов в районах, где, по мнению КПРФ, произошли фальсификации.

На митинге был начат сбор подписей под требованием отменить на ряде участков итоги второго тура выборов главы Приморья. Требование участники акции намерены направить в ЦИК РФ и краевую избирательную комиссию.

В штабе Ищенко планируют в понедельник направить жалобу в Центризбирком по поводу нарушений во время голосования и подведения итогов во время второго тура.