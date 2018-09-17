В Кремле призвали ориентироваться на заявления ЦИК по ситуации в Приморье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле следят за ситуацией вокруг второго тура выборов главы Приморского края и призывают ориентироваться в этом вопросе на заявления ЦИК.

"Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИКа. Главное - это ЦИК, все заявления сделаны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы также наблюдаем", - добавил он.

Как отметил Песков, в ЦИК заявили, что пока нет ни одной официальной жалобы на ход голосования. "Заявления Памфиловой мы все слышали, вот на них давайте ориентироваться", - добавил он.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора, "единоросса" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ащенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, а ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб. Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.