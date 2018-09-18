В Кремле исключили влияние инцидента с Ил-20 на договоренности по Идлибу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли возможность того, что инцидент со сбитым российским самолетом над Средиземным морем повлияет на реализацию российско-турецких договоренностей по Идлибу, достигнутых в лидерами двух стран в понедельник в Сочи и закрепленных в меморандуме.

"Нет, этот инцидент никак не повлияет, безусловно. Это важная прорывная договоренность", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на договоренности глав России и Турции, достигнутые накануне.

Вместе с тем в Кремле выражают обеспокоенность по поводу гибели самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. "По нашему сбитому самолету могу лишь сказать, что, безусловно, в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что полная оценка произошедшему дана в заявлении министерства обороны России.

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа Ил-20.

Он воздержался от комментариев о возможности телефонного разговора Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Гибель Ил-20 над Средиземным морем

Во вторник Минобороны РФ обвинило Израиль в том, что он не предупредил о готовящихся ударах по Сирии, а израильские летчики прикрывались российским самолетом Ил-20 от сирийских сил ПВО. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - констатировал он.

Минобороны РФ заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля.

Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии во время ударов израильской авиации по сирийской территории и пусков ракет с французского военного корабля. 15 российских военных погибли.