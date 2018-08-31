ЧП на нижегородском заводе произошло при перегрузке утилизируемых боеприпасов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Произошедшая на заводе имени Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область) нештатная ситуация случилась во время перегрузки боеприпасов, сообщил журналистам главный инженер предприятия Михаил Лебедев.

"С Минобороны поступили мины противопехотные фугасные. Мы на заводе занимаемся ликвидацией этих мин. Эти мины перекладываются в другие ящики. Приходят с Минобороны с длительного хранения в разрушенных ящиках. Перекладываем аккуратно и отправляем на площадку для подрыва и уничтожения. Эта операция заканчивалась, сегодня был последний день", - сообщил он.

Лебедев затруднился сообщить, что стало причиной ЧП.

"Произошла нештатная ситуация. Трудно сказать, что произошло. Или какое-то воздействие, или, может, не то поступило. Хотя пришли справки, что они безопасны в эксплуатации эти мины и не представляют никаких угроз, их можно транспортировать для уничтожения", - сказал он.

Лебедев добавил, что в партии, поступившей для уничтожения, насчитывается 27 тыс. боеприпасов, однако не смог уточнить, сколько из них находилось в цехе во время ЧП.

"Скорее всего, если воздействие произошло, то в каком-то конкретном ящике", - сказал Лебедев.

Он также добавил, что в результате ЧП "произошел разброс определенного количества мин, их надо собрать". Для этого на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Лебедев также добавил, что "завод работает".

Утром в пятницу на территории завода имени Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин во время производства взрывчатки, сообщил сайт предприятия.

Затем там возник пожар на площади 80 кв. м, который был потушен в 13:00 по Москве.

Пять человек числятся без вести пропавшими, три человека обнаружены погибшими, сообщил ранее Лебедев.