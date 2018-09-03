Останки еще двух человек обнаружены при разборе завалов на заводе в Дзержинске

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв происшествия на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области возросло до пяти, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в понедельник.

"При разборе завалов в выходные обнаружены останки еще двух человек", - сообщил собеседник агентства.

Утром в пятницу, 31 августа, на территории завода имени Свердлова во время производства взрывчатки произошел взрыв в здании утилизации мин. Возник пожар, который позже был потушен. Как сообщалось, в результате взрыва погибли три человека, еще пять пострадали.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.