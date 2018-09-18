Движение на трассе "Дон" возобновилось после аварии с автобусами

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Последствия столкновения двух автобусов на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области ликвидированы, движение запущено, сообщили "Интерфаксу" ГУ МЧС по области.

Авария произошла в 20:20 на 525 км автодороги М-4 "Дон". По предварительной информации, столкнулись два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. "Автобус Volvo стоял на обочине, второй автобус - Neoplan въехал в него сзади", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по области. Погибли пять человек, 23 пострадали.