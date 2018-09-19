Приморский избирком 20 сентября примет решение по отмене итогов выборов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг 20 сентября проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

"Заседание по этому вопросу состоится завтра в 14:00. ЦИК рекомендовал нам принять решение - признать результаты недействительными", - сообщила журналистам секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

В воскресенье 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста.

ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями.

В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Член Центризбиркома Борис Эбзеев отметил, что у членов Центральной избирательной комиссии РФ возник вопрос о том, может ли избирательная комиссия Приморского края исполнять свои функции после нарушений, допущенных на выборах краевого губернатора.