Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
В России

Источник сообщил о планах Тарасенко отказаться от участия в повторных выборах в Приморье

Есть обновление от 20:35

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко, боровшийся за пост губернатора Приморского края, скорее всего, не примет участия в повторном голосовании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами Тарасенко.

В РоссииВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоЧитать подробнее

"По всей видимости, Тарасенко не будет участвовать в повторных выборах", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Тарасенко Елена Бурмис заявила, что он ждет итогового заседания крайизбиркома о судьбе второго тура, которое состоится 20 сентября.

Ранее в среду ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. В Приморье была направлена специальная комиссия ЦИК, которая разбиралась в ситуации на месте.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приморский край, Андрей Тарасенко

Новости по теме

В России
В новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и Ищенко
Элла Памфилова пояснила, что результаты были обнулены, поэтому будет объявлен не третий тур, а новые выборы, в которых смогут участвовать не только кандидаты, прошедшие во второй турПодробнее
 Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на ЗемлюТри члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю
Через неделю после этого на станцию отправятся россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник ХейгПодробнее
 Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области
В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала техническая неисправность, пилоты живыПодробнее
 В МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМС
Замглавы министерства Зубов пояснил, что в миграционной службе нет подведомственных ГРУ подразделенийПодробнее
ЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голосаЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голоса
Элла Памфилова констатировала, что из-за этих нарушений невозможно адекватно подсчитать все результатыПодробнее
 КПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в ПриморьеКПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в Приморье
Кандидат от коммунистов не согласен с намерением ЦИК отменить итоги голосования во втором туре губернаторских выборовПодробнее
 Глава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительнымиГлава ЦИК предложила признать выборы в Приморском крае недействительными
Памфилова заявила, что "перечеркнута работа огромного числа людей"Подробнее
 Депутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии
Сейчас некоторые юноши используют вторую отсрочку во время учебы в вузе, а некоторые - при переходе из бакалавриата в магистратуруПодробнее
 Кандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во ВладивостокеКандидат в губернаторы Ищенко будет работать с комиссией ЦИК во Владивостоке
Комиссия ЦИК разберет ситуацию с нарушениями на выборах губернатора ПриморьяПодробнее
 Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельствПутин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайных обстоятельств
Президент отказался сравнивать крушение самолета-разведчика со сбитым турками бомбардировщиком Су-24Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиВ РоссииВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоМоскваРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеВ РоссииВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ миреПентагон счел Россию и Китай главными угрозами в киберпространствеВ РоссииДепутаты разрешат студентам магистратуры получить отсрочку от армии

Пострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницы

Пострадавших в ресторане в Солсбери отпустили из больницыВ их анализах не обнаружили следов "Новичка" Подробнее

Назван стартовый состав ЦСКА на матч с "Викторией"

Что произошло за день: среда, 19 сентября

Отмена результатов выборов в Приморье, крушение МиГ-31 и отравившаяся крысиным ядом в Солсбери модель Подробнее

Московский кредитный банк восстановил работу большинства сервисов

В ЛДПР высказались за отставку главы ЦИК РФ после выборов в Приморье

СКР возбудил дело об угрозе теракта против пассажира рейса Москва - Владивосток

В Минприроды РФ заявили, что кризисная ситуация на полигоне "Красный бор" миновала

Доллар и евро оказались вблизи минимумов с начала дня на Московской бирже

Фотохроника 19 сентября

Фотохроника 19 сентября6 фото

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на закрытии в среду

Сайдик назвал Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');