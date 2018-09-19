Источник сообщил о планах Тарасенко отказаться от участия в повторных выборах в Приморье

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко, боровшийся за пост губернатора Приморского края, скорее всего, не примет участия в повторном голосовании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами Тарасенко.

"По всей видимости, Тарасенко не будет участвовать в повторных выборах", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Тарасенко Елена Бурмис заявила, что он ждет итогового заседания крайизбиркома о судьбе второго тура, которое состоится 20 сентября.

Ранее в среду ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. В Приморье была направлена специальная комиссия ЦИК, которая разбиралась в ситуации на месте.