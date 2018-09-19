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Кандидат от КПРФ примет участие в новых выборах в Приморье

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - КПРФ будет принимать участие в новых выборах в Приморье в случае их проведения, однако, требуется сначала разобраться с итогами второго тура, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

"Мы будем участвовать в выборах, у нас сильный кандидат, хорошая команда", - сказал Зюганов журналистам в среду, комментируя рекомендацию ЦИК РФ крайизбиркому отменить итоги второго тура выборов губернатора Приморского края.

По его словам, прежде всего, необходимо еще разобраться с результатами прошедшего 16 сентября второго тура.

Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко уже заявил, что готов участвовать в новых выборах.

Зюганов считает, что Тарасенко не должен участвовать в очередных выборах в Приморье, он должен быть отправлен в отставку с поста врио губернатора Приморского края.

ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг 20 сентября проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

При этом первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что в Приморье надо отменять результаты голосования только на участках, с которых поступали сообщения о фальсификациях. "Надо аннулировать результаты на тех участках, где они сфальсифицированы, таких 32-33 участка", - сказал он журналистам в среду, комментируя решение ЦИК РФ аннулировать результаты второго тура выборов в Приморье.

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Теги: КПРФ, Геннадий Зюганов, Приморский край

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