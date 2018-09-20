Врио губернатора Приморья Тарасенко поддержал отмену итогов выборов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что поддерживает решение краевой избирательной комиссии об отмене итогов выборов главы региона.

"Я изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Слишком много жалоб, а все должно быть честно и порядочно. И отмена результатов выборов - это честно", - говорится в заявлении Тарасенко, поступившем в четверг в агентство "Интерфакс".

Тарасенко добавил, что "пришел в край работать, а не заниматься интригами".

В пресс-службе администрации Приморского края агентству сообщили, что пока Тарасенко остается в должности врио губернатора региона.

Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении обжаловать в суде отмену результатов выборов главы Приморья. "Предварительно могу сказать, что мы планируем проводить народные сходы на центральной площади Владивостока. Потом перейдем в судебную плоскость, чтобы отменить это решение", - сказал он "Интерфаксу".

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.

В четверг избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Новые выборы губернатора Приморского края после признания предыдущих недействительными должны будут пройти не позже чем через три месяца.