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Ищенко обжалует в суде решение об отмене результатов выборов в Приморье

Есть обновление от 09:07

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решение избиркома об отмене результатов выборов главы Приморья.

"Мы уже подали исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения (об отмене результатов выборов - ИФ), принятого не в рамках законодательства", - заявил он агентству "Интерфакс" в четверг.

По словам Ищенко, решение об отмене результатов выборов будет проанализировано юридической службой КПРФ на заседании оперативного штаба.

"Предварительно могу сказать, что мы планируем проводить народные сходы на центральной площади Владивостока. Потом перейдем в судебную плоскость, чтобы отменить это решение", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.

В четверг избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Новые выборы губернатора Приморского края после признания предыдущих недействительными должны будут пройти не позже чем через три месяца.

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Теги: Приморский край, Андрей Ищенко

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