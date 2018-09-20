На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На сирийской системе ПВО С-200, сбившей российский самолет-разведчик Ил-20, не было российской системы опознавания "свой-чужой", сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой" - попросту дилетантские фантазии" - заявил он.

"Используемая в Российской Федерации система государственного опознавания "свой-чужой" объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - сказал И.Конашенков.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября.

В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты и что Израиль предупредил РФ о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до ее начала. Со своей стороны в Армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.