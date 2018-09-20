Дело правозащитника Титиева рассмотрят в Чечне в закрытом режиме

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Шалинский городской суд принял решение проводить в закрытом режиме рассмотрение дела главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщает пресс-служба организации.

"Судья удовлетворил ходатайство прокурора. Дальнейшее производство по уголовному делу Оюба будет проводиться в закрытом режиме", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В "Мемориале" отметили, что после допроса ряда свидетелей процесс по ходатайству сторон будет открыт.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

По данным правозащитного центра, прокурор попросил провести допросы ряда свидетелей в закрытом режиме, "чтобы данные оперативных сотрудников не были разглашены".

Адвокаты Титиева, в свою очередь, заявили, что если процесс будет закрыт, это нарушит его право на открытое судебное разбирательство и будет нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кроме того, по словам адвоката Титиева Петра Заикина, в материалах дела уже есть сведения, которые прокурор считает представляющими гостайну.

Как сообщалось, в окончательной редакции правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

По версии следствия, Титиев без цели сбыта "в неустановленном в ходе следствия месте и время, но не позднее 10 часов 47 минут 9 января 2018 года, и при неустановленных обстоятельствах приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма".

Наркотики были обнаружены в автомобиле Титиева при осмотре 9 января.

Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.