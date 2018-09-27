Суд в Чечне возобновил открытые слушания по делу правозащитника Титиева

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Шалинский городской суд возобновил рассмотрение в открытом режиме дела главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщает пресс-служба организации.

"Процесс открыли. Продолжение заседания в 14:00", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе. Процесс был открыт по ходатайству стороны защиты, отметили в "Мемориале".

Суд принял решение проводить в закрытом режиме рассмотрение дела Титиева в минувший четверг. За это время были допрошены пять свидетелей, в том числе начальник уголовного розыска Курчалоевского района Дени Джабраилов и старший оперуполномоченный Андрей Манжиков.

По данным правозащитного центра, прокурор попросил провести допросы нескольких свидетелей в закрытом режиме, "чтобы данные оперативных сотрудников не были разглашены".

Как сообщалось, в окончательной редакции правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ).

По версии следствия, Титиев без цели сбыта "в неустановленном в ходе следствия месте и время, но не позднее 10 часов 47 минут 9 января 2018 года, и при неустановленных обстоятельствах приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма". Наркотики были обнаружены в автомобиле Титиева при осмотре 9 января.

Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.