Минобороны РФ напомнило Израилю о российской помощи на Ближнем Востоке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные по просьбе Израиля провели операцию по поиску останков израильских военнослужащих на территории Сирии, в ходе операции был ранен российский спецназовец, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Специальная операция по поиску проводилась в районе ведения боевых действий на территории, подконтрольной ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Боевики террористических группировок внезапно атаковали российских военнослужащих, занимавшихся поисками. В ходе боя получил ранение боец российского спецподразделения. Россия готова была продолжить эту работу", - сказал Конашенков на брифинге в Москве, посвященном гибели Ил-20 у берегов Сирии.

Он также напомнил, что проиранские силы - более 1 тыс. человек и 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня - отведены на безопасное расстояние от Израиля благодаря России.

"Всего было отведено 1050 человек личного состава, 24 пусковые установки реактивных систем за залпового огня и оперативно-тактических ракет, а также 145 единиц другого вооружения и военной техники", - сказал Конашенков.

"В итоге все проиранские формирования с тяжелым вооружением при содействии российских военнослужащих были отведены от Голанских высот на безопасное для Израиля расстояние - более чем на 140 километров на восток Сирии", - сказал он.

Кроме того, подчеркнул Конашенков, Россия ни разу не применила в Сирии средства ПВО против израильской авиации, которая в ряде случаев представляла опасность для военнослужащих РФ.

Представитель Минобороны РФ констатировал, что "в контексте конструктивного российско-израильского сотрудничества на сирийском направлении нам трудно понять, чем вызваны описанные действия Тель-Авива. Это крайне неблагодарный ответ на все то, что было сделано Российской Федерацией для Государства Израиль и израильтян в последнее время".