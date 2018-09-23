ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе второго тура выборов в Хабаровском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Представители партии ЛДПР подали в избирательную комиссию Хабаровского края более 50 жалоб на нарушения в ходе голосования во время второго тура выборов губернатора Хабаровского края, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь кандидата от ЛДПР Сергея Фургала Надежда Томченко.

"Многие жалобы мы дублируем сразу в правоохранительные органы. Чаще всего они касаются нарушения закона о тайне голосования", - сказала она.

Как сообщалось, по данным избиркома, в комиссию уже поступило несколько десятков жалоб от штабов обоих кандидатов. Жалобы касаются проведения незаконной агитации, принуждения к голосованию, подвоза и подкупа избирателей, по всем идет работа.

По информации предвыборного штаба кандидата, действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, в избирком направлено 19 жалоб.

В свою очередь, председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов сообщил агентству, что избирком планирует рассмотреть поступающие в комиссию жалобы до подведения итогов. "Жалобы будут рассмотрены до подведения итогов выборов", - сказали агентству и избирательной комиссии края.

В Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур выборов губернатора региона. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%, не сумев преодолеть необходимый порог в 50% голосов.