В Хабаровском крае завершилось голосование во втором туре выборов губернатора

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В 20:00 по местному времени (13:00 по Москве) закрылись все избирательные участки в Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов губернатора, сообщает пресс-служба регионального избиркома в воскресенье.

"Избирательные участки завершили работу. По данным на 18:00 местного времени (11:00 по московскому времени) явка избирателей на выборах губернатора Хабаровского края составила 42,79% - 421 тыс. 891 человек - от общего количества избирателей", - отметили в пресс-службе.

В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.