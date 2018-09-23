В России

По данным экзит-пола, Шпорт побеждает на выборах хабаровского губернатора

Есть обновление от 13:52

Врио главы Хабаровского края, выдвинутый "Единой Россией", опережает своего конкурента от ЛДПР

По данным экзит-пола, Шпорт побеждает на выборах хабаровского губернатора
Второй тур выборов губернатора в Хабаровском крае
Фото: ТАСС, Дмитрий Моргулис

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт во втором туре выборов губернатора региона набирает 57% голосов, а его конкурент от партии ЛДПР Сергей Фургал - 43%, свидетельствуют предоставленные "Интерфаксу" данные экзит-пола, проведенного коммуникационной группой медиа-технологий.

Позже стало известно, что после подсчета 0,51% бюллетеней Шпорт лидирует с большим отрывом на выборах. Как следует из данных подсчета бюллетеней участковых избирательных комиссий на сайте ЦИК, Шпорт набирает 75,54%, Фургал 24,46%.

В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.

Избирательные участки в регионе закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве) в воскресенье.

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Теги: Хабаровский край

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