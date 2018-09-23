В крымском Армянске снят введенный из-за химвыбросов режим ЧС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенный 14 сентября в Армянске и окрестных селах на севере Крыма из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, отменен, сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко "Интерфаксу".

Детей начнут возвращать в город 24-25 сентября.

Республиканский оперативный штаб по ситуации в Армянске 21 сентября рекомендовал властям города отменить режим ЧС, поскольку с 16 сентября не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ и "все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме".

Экологическая обстановка ухудшилась в Армянске в третьей декаде августа, жители начали массово жаловать в соцсетях на запах кислоты, першение в горле и сыпь на коже, похожий на ржавчину желтый налет, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва.

Отходы производства сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 квадратных км, объем - 30 млн кубометров воды. Власти заявили, что кислотонакопитель обмелел в августе 2018 года из-за жары. Сейчас коллектор химзавода сбрасывает сточные воды в кислотонакопитель, добавляет известковое молоко для уменьшения концентрации кислоты. Отстойник по периметру засыпают также фосфогипсом.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида, ввели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и приостановили работу градообразующего предприятия - химзавода по производству диоксида титана. Испарения с кислотонакопителя филиала "Титановых инвестиций" называют одной из возможных причин выбросов химвеществ в атмосферу.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Власти 14 сентября заявили о превышении предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода на севере полуострова, ввели режим ЧС в Армянске и близлежащих селах.

Армянск - город с населением около 22 тыс. человек, расположенный на Перекопском перешейке, соединяющем Крымский полуостров с Украиной.