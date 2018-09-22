Введенный режим ЧС в крымском Армянске отменят 23 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенный больше недели назад в городе Армянске и соседних селах на севере Крыма из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, будет отменен в воскресенье.

"Завтра", - сказал в субботу глава администрации Армянска Василий Телиженко в ответ на вопрос журналистов, когда будет снят режим ЧС.

Накануне республиканский оперативный штаб по ситуации в Армянске рекомендовал властям города отменить режим ЧС, поскольку с 16 сентября не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, и все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме.

Экологические проблемы в Армянске

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жаловались в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Горожане сообщали также о першении в горле и сыпи на коже.

Армянск - город с населением около 22 тыс. человек, расположен на Перекопском перешейке, соединяющем Крымский полуостров с Украиной.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида, ввели на две недели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и решили приостановить работу химзавода - филиала ООО "Титановые инвестиции". Позже каникулы продлили еще на неделю.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (часть 1 статьи 247 УК РФ).

Власти 14 сентября заявили о превышении предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода на севере полуострова, ввели режим чрезвычайной ситуации в Армянске и близлежащих селах.