Аксенов допустил национализацию завода в Армянске из-за выброса вредных химикатов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов не исключает перевод филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске из частной собственности в республиканскую, если предприятие не сможет самостоятельно устранить последствия выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

"Решения могут быть приняты абсолютно любые. Если собственник скажет, что материально не в состоянии (устранить последствия - ИФ) и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос, в том числе, о принятии завода в государственную собственность республики Крым. Я не собираюсь за частников тратить средства, вкладывать без понятной перспективы", - сказал Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

Вместе с тем, по словам главы Крыма, на данном этапе между властями и руководством химпредприятия есть понимание. "Руководство завода относится с пониманием к этой проблеме, идет навстречу практически по всем предложениям", - отметил Аксенов.

Он не уточнил, кто, по его данным, является бенефициаром крупного химзавода. "Я не готов акцентировать внимание. Мы общаемся с руководством предприятия, есть генеральный директор, представитель собственников. Мне без разницы, кто собственник", - заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что градообразующее предприятие Армянска должно продолжить работу, но при условии соблюдения федеральных стандартов защиты окружающей среды.

Ранее во вторник глава крымского парламента Владимир Константинов заявил на заседании республиканского правительства, что химзавод закрыт не будет. "Завод стоимостью 1 млрд долларов, такое предприятие мы не можем потерять. Проблемы, которые должно решить само предприятие, оно должно решить за свои деньги", - сказал Константинов.

Как сообщалось, крупный химзавод в Армянске работает с 1970-х годов. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

При этом в Москве в июне 2014 года зарегистрировано ООО "Титановые инвестиции". Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" в Армянске. Теперь это предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Титановые инвестиции" принадлежит кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель холдинговой компании Фирташа Group DF International GmbH (Австрия).

Как известно, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида, ввели на две недели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и постановили приостановить работу химзавода. Позже каникулы продлили еще на неделю. 14 сентября был введен режим ЧС в Армянске и близлежащих селах.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (часть 1 статьи 247 УК РФ).