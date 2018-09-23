Преимущество Фургала достигло 40% голосов на выборах хабаровского губернатора

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - После обработки более 50% протоколов участковых избиркомов, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал сохраняет лидерство во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, набирая 68,87% голосов избирателей.

Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт набирает 28,49% голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.

В ЛДПР считают перевес голосов своего кандидата на выборах Хабаровском крае убедительным.

"Наш кандидат работает на победу", - заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по обороне, либерал-демократ Александр Шерин по телефону из Хабаровска.

Он уверен, что ту тенденцию в пользу Фургала, которая явно обозначилась при подсчете голосов избирателей, уже не переломить и представитель ЛДПР, безусловно, вправе рассчитывать на пост губернатора края.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора края. Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%.