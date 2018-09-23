ЦИК РФ не нашел оснований для отмены результатов выборов в Хабаровском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что среди поступивших жалоб в краевую избирательную комиссию Хабаровского края нет таких, которые бы могли служить основанием для отмены результатов голосования во втором туре выборов губернатора региона.

"В настоящий момент я не вижу жалоб, которые бы повлекли отмену результатов выборов", - сказал Майя Гришина "Интерфаксу".

По последним данным, после обработки 30,93% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набирает во втором туре выборов губернатора Хабаровского края 68,04% голосов, действующий глава региона Вячеслав Шпорт - 29,37%.

Ранее ЛДПР заявила, что не признает результаты выборов в Хабаровском крае в связи с многочисленными нарушениями во время голосования.

В ЦИК РФ напомнили, что большого числа нарушений зафиксировано не было, по подсчету голосов пока обращений также нет, и добавили, что заявление ЛДПР считают пиаром.