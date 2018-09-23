В Хабаровске раньше времени закрыли пресс-центр для освещения выборов губернатора

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-центр, организованный Общественной палатой Хабаровского края для освещения второго тура выборов губернатора региона, закрылся на четыре часа раньше заявленного.

"Пресс-центр закрывается. Комментариев не будет", - сказал представитель центра.

Причины закрытия журналистам не назвали. Попросили удалиться в 00:00 местного времени, тогда как изначально работа пресс-центра должна была закончиться в 4:00 понедельника.

В Хабаровске 23 сентября состоялся второй тур выборов губернатора региона. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал после обработки более 50% протоколов сохраняет лидерство, набирая 68,87% голосов избирателей. Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт набирает 28,49% голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.