После обработки 30% протоколов Фургал вернул лидерство на хабаровских выборах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 30,93% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набирает во втором туре выборов губернатора Хабаровского края 68,04% голосов, действующий глава региона Вячеслав Шпорт - 29,37%, свидетельствуют данные на сайте ЦИК РФ.

Действующий глава региона лидировал сразу после начала подсчета голосов, однако после обработки 1,14% протоколов участковых избирательных комиссий незначительно вперед вышел Фургал.

После 5% протоколов на выборах главы Хабаровского края Шпорт вернул лидерство с 51,71% голосов против 45,63% у его соперника.

При этом ЛДПР уже заявила, что не признает результаты выборов в Хабаровском крае в связи с многочисленными нарушениями во время голосования.

"В Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов губернатора, царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства", - говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме, текст которого распространила пресс-служба партии.

В ЦИК РФ напомнили, что большого числа нарушений зафиксировано не было, по подсчету голосов пока обращений также нет, и добавили, что заявление ЛДПР считают пиаром.