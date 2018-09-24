В Кремле увидели элементы неожиданности в итогах второго тура региональных выборов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Итоги второго тура губернаторских выборов в ряде регионов имели для Кремля элемент неожиданности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скажем так: здесь действительно элемент неожиданности присутствует", - сказал он в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Опять же это будет поводом для анализа с тем, чтобы потом уже скорректировать работу", - продолжил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь заметил: "Выборы есть выборы, и когда президент говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных и справедливых выборов, как раз это то, что он имеет в виду".

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом в 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову.

Согласно предварительным итогам второго тура выборов в Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, в то время как возглавлявший регион с 2009 года Вячеслав Шпорт получил только 27,97% голосов.

В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября, в нем примут участие кандидаты от "Справедливой России" и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения. 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование - до 16 декабря.