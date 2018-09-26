Хабаровский избирком утвердил итоги губернаторских выборов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Хабаровского края в среду официально утвердила итоги состоявшегося 23 сентября повторного голосования на выборах губернатора региона, передал корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания комиссии.

Согласно официальным итогам, в поддержку кандидата от ЛДПР Сергея Фургала проголосовали 325 тыс. 566 избирателей - 69,57% голосов. За кандидата от "Единой России", действующего главу региона Вячеслава Шпорта отдали голоса 136 тыс. 873 избирателя - 27,97%.

"Избирком постановляет признать прошедшие выборы состоявшимися и действительными. В результате проведения повторного голосования на должность губернатора избран Сергей Иванович Фургал", - сказал председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

Явка на выборах составила 47,49%. В первом туре выборов 9 сентября явка была 36,09%. Повторное голосование было назначено на 23 сентября, так как никому из кандидатов не удалось преодолеть 50%-й порог. Фургал и Шпорт набрали тогда около 36% каждый.

В свою очередь Сергей Фургал поблагодарил членов избирательной комиссии за организацию и проведение выборов. "Прошу вас всех принять эти выборы как волю наших избирателей и начать совместно работать. Прошу поддержать меня на этом нелегком и ответственном пути", - сказал избранный губернатор, обращаясь к участникам заседания.