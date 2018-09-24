КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в субъектах РФ, где недавно прошли выборы глав регионов, будет формировать вместе с ЛДПР коалиционное правительство.

"Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились", - заявил "Интерфаксу" в понедельник Г.Зюганов.

По его словам, в ходе избирательной кампании в названных субъектах РФ коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.

Зюганов обратил внимание на то, что Жириновский активно развивает эту инициативу. "Он сам говорил: давайте сделаем, как у нас в Смоленской области (губернатор - представитель ЛДПР Алексей Островский - ИФ)", - сказал Зюганов.

Лидер КПРФ согласился с тем, что голосование на последних региональных выборах было в значительной части протестным, но, по его словам, дело не только в недовольстве властью. Зюганов полагает, что дело и в отсутствии ярких, сильных управленцев, представляющих сегодняшнюю власть.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с "Интерфаксом" подтвердил, что у него есть договоренность с руководством КПРФ о формировании коалиционных правительств во всех тех субъектах РФ, которыми руководят представители оппозиции.

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин по итогам второго тура выборов губернатора Владимирской области 23 сентября победил с результатом в 57,03% голосов, опередив действующего губернатора Светлану Орлову.

Согласно предварительным итогам второго тура выборов в Хабаровском крае, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, в то время как возглавлявший регион с 2009 года Вячеслав Шпорт получил только 27,97% голосов.

В Хакасии второй тур выборов пройдет 7 октября, в нем примут участие кандидаты от "Справедливой России" и КПРФ Андрей Филягин и Валентин Коновалов. Руководитель республики Виктор Зимин снял свою кандидатуру.