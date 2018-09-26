СФ попросит прокуратуру, Минтранс и Росимущество проверить тарифы "Победы" на багаж

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации попросит прокуратуру, Минтранс и Росимущество дать правовую оценку деятельности авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с точки зрения тарифов за провоз ручной клади в самолете.

"Предлагаю направить запрос в прокуратуру как надзорный орган, Минтранс как регулятор в сфере перевозок и в Росимущество как основному владельцу авиакомпании "Аэрофлот" - единственного учредителя и владельца "Победы" - с предложением дать правовую оценку деятельности авиакомпании "Победа" и правовой компетентности ее менеджмента", - сказал на заседании Совета Федерации сенатор Александр Башкин.

Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у сенаторов, согласны ли они поддержать это предложение и дать такое протокольное поручение. Члены СФ поддержали инициативу.

История с промотарифом

В начале сентября сообщалось, что авиакомпания "Победа" после претензий Московского УФАС к условиям покупки багажа на сайте перевозчика решила отменить промотариф на багаж.

"Ранее "Победа" для мотивации клиентов оплачивать услуги на сайте pobeda.aero ввела специальный промотариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг, тариф был доступен только на сайте авиакомпании и на ограниченное количество мест багажа по специальной цене. При оформлении услуги в агентствах и аэропортах провоз 10 кг багажа на рейсах "Победы" стоит 1000 рублей", - сообщил "Интерфаксу" 3 сентября представитель компании.

"С 4 сентября 2018 года вынуждена увеличить минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 рублей до 777 рублей. Компания пошла на эту меру из-за требования УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс", - добавил собеседник агентства.

Ранее Московское УФАС сообщило, что установило в действиях авиакомпании "Победа" признаки навязывания невыгодных условий провоза багажа. "При оформлении билетов на официальном сайте авиакомпании на нескольких пассажиров ресурс дает возможность приобрести перевозку багажа весом до 10 кг за 499 рублей только на одного пассажира из бронирования. Остальным же пассажирам можно оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 рублей", - указывало ведомство. При оформлении билета только на одного пассажира такой проблемы нет, отмечало УФАС.

Иск о правилах перевозки ручной клади

В мае "Победа" обратилась в Верховный суд с иском о признании незаконными правил перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Эти правила в конце прошлого года утвердил Минтранс РФ, который наряду с Минюстом выступает ответчиком по иску.

Согласно правилам, авиакомпании могут сами установить бесплатную норму ручной клади (но не менее 5 кг), а сверх нее обязаны брать в салон, без ограничения размера и веса, дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, лекарства, с ограничениями габаритов - рюкзак, детские коляски и люльки, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, запечатанные товары duty free. Этот перечень содержится в 135-м пункте правил, который и требовала отменить "Победа". В компании убеждены, что этот пункт противоречит федеральным законам.

7 августа ВС РФ отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза ручной клади сверх нормы.

Ознакомиться с правилами перевозки багажа "Победой" можно на сайте авиакомпании.