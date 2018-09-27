В Минфине РФ создали департамент по противодействию санкциям

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Минфине РФ создан департамент контроля за внешними ограничениями. Временно исполняющим обязанности директора департамента назначен Дмитрий Тимофеев, сообщило министерство в четверг.

Департамент будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний, отмечается в сообщении Минфина. Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры.

Штатная численность департамента составит 35 человек и не повлияет на общий размер штатной численности министерства.

Тимофеев с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. Работал аналитиком в инвестиционных компаниях с 1999 года.

С 2004 года по настоящее время является преподавателем НИУ Высшая школа экономики.

Ранее, в июле, вышло распоряжение правительства, добавившее в положение о Минфине пункт об осуществлении министерством межведомственной координации по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ и российских юридических лиц. Для чего в Минфине должен был быть создан новый департамент.

О том, что такой орган будет создан, глава Минфина Антон Силуанов заявил в апреле вскоре после введения США жестких антироссийских санкций.

"Перечень санкционных компаний известен. Эти люди, которые будут там (в новом органе) работать, должны будут быть в постоянном контакте с компаниями, изучать их потребности, предложения и готовить предложения для руководства правительства. Это будет рабочий орган при министерстве, типа департамента, который будет постоянные контакты и связи поддерживать с попавшими в сложную ситуацию предприятиями", - говорил министр.