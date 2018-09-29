Евкуров заявил о решении вопроса границы между Ингушетией и Чечней без третьей стороны

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Решение о заключении соглашения между Ингушетией и Чеченской республикой принято властями двух регионов самостоятельно, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время расширенного совещании правительства в Магасе, передает корреспондент "Интерфакса".

"Мы договорились, определились с границей без третьей стороны. Мы нашли в себе силы закрыть эту тему. Никто не заставлял нас это делать", - сказал ингушский лидер.

При этом он отметил, что чеченская сторона уступила Ингушетии 1 тыс. 890 гектаров и взамен получила такую же площадь. "В итоге мы выровняли границу, клин, который там был. Дальше мы пошли по сложившейся линии границы, которая принималась до нас, в 1990-х годах, когда Чечено-Ингушетия развалилась, и мы приняли решение остаться в составе Российской Федерации. На это обращаю внимание", - сказал Евкуров.

По его словам, у любого начинания, тем более, когда речь идет о границах, находятся как сторонники, так и противники.

"В этом случае то же самое, здесь нет ничего сверхъестественного, удивительного или же требующего кардинального изменения, - разъяснил лидер региона. - Для тех, кто искренне считает, что это правильный шаг, объяснять нечего. Для тех, кто полагает, что мы где-то там уступили исторические земли, надо внятно и понятно объяснять, что ни мы, ни наша братская республика ничего не уступила, а пошли, как было установлено в 1990-х годах ".

Глава Ингушетии подчеркнул, что двусторонне соглашение будет реализовано и закреплено в установленном порядке. Кроме того, он пояснил, что посты на внутренних дорогах между республиками будут демонтированы.