Кандидат на выборах в Приморье Тарасенко сообщил о дальнейших планах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко намерен связать свою дальнейшую деятельность с портами.

"Моя деятельность всегда будет связана с портами. С морем и портами", - сказал Тарасенко журналистам после церемонии представления нового врио губернатора края Олега Кожемяко во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что Тарасенко могут предложить должность заместителя министра транспорта РФ. Тарасенко последние несколько дней был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента и помощником президента Игорем Левитиным, сообщил источник, близкий к руководству Приморского края: не исключено назначение бывшего врио губернатора на пост замминистра транспорта, отмечает газета.

Результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, прошедшего 16 сентября, были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко новым временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Тот подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора.