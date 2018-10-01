"Победа" отказалась от допусков к рейсам в Ирландию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказалась от допусков к регулярным рейсам Москва - Дублин, свидетельствуют материалы по итогам заседания профильной комиссии при Минтрансе РФ.

Допуск позволял организовать полеты в столицу Ирландии до четырех раз в неделю.

Ранее о запуске этой зимой ежедневных рейсов в Дублин сообщила материнская компания "Победы" - "Аэрофлот".

Кроме того, "Победа" отказалась от допуска к рейсам Москва - Гомель, который получила еще весной. Сообщалось, что компания получила разрешение на полеты от авиавластей Белоруссии, но рейс в результате так и не открыла. Вместо "Победы" с июня на маршрут встала S7 Airlines, запустившая три рейса в неделю.

Согласно опубликованным Росавиацией материалам, "Победа" также отказалась от допусков к маршрутам Самара - Алма-Ата, Минеральные Воды - Гюмри и Краснодар - Гюмри.