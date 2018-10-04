Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Один из железнодорожных пролетов строящейся железнодорожной части моста через Керченский пролив накренился и упал в акваторию на мелководье, пострадавших нет, сообщил в четверг информационный центр "Крымский мост".

Инцидент случился на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания пролета на опоры. "Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", - говорится в пресс-релизе.

Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. "Пролетное строение, оказавшееся в воде, извлекут из акватории кранами. На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время на участке работают представители заказчика и подрядчика, которые оценивают последствия инцидента и выясняют его причины. Строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.

Согласно сообщению информцентра, нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта в целом. "По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года - к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме. Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию - декабрь 2019 года", - сообщает информцентр.

Крымский мост протяженностью 19 км стал самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая, грузовики поехали с 1 октября.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.