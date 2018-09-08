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Движение по всем полосам Крымского моста возобновили после инцидента с краном

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Центр управления производством Крымского моста снял ограничения движения, действовавшие на участке трассы между островом Тузла и фарватером, в направлении Керчи из-за столкновения плавкрана с опорой транспортного перехода, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань" (в его оперативном управлении находится шоссе).

"Движение по левой полосе, ограниченное для устранения последствий инцидента в акватории и обследования мостового конструктива, возобновлено в обычно режиме", - говорится в пресс-релизе.

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"Повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения по трассе: деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии нет, дорожное полотно не пострадало, барьерное ограждение деформировано на участке 10 метров, но разрывов нет", - заявляет ФКУ Упрдор "Тамань".

Восстановлением поврежденных элементов займутчя после улучшения погоды в Керченском проливе. Сейчас там шторм.

Утром в субботу в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. Его прибило к опоре №227 автодорожной части моста. Стрела плавкрана повредила мачту освещения, также погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, ж/д мост будет сдан в декабре 2019 года.

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Теги: Крым, Керченский пролив, Крымский мост

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