СК проверит работу сотрудников МЧС после пожара в иркутском мебельном центре

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата после пожара, фактически уничтожившего в ночь на понедельник в Иркутске крупный мебельный центр "Мебель-Сити", в котором отсутствовала автоматическая система пожаротушения.

Следователям предстоит выяснить, "были ли проведены сотрудниками МЧС плановые и внеплановые проверки системы пожарной безопасности" в ТЦ, а также "другие обстоятельства" пожара, говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по региону.

Ранее сообщалось, что пожар в ТЦ "Мебель-сити", одном из крупнейших в городе, произошел в ночь на понедельник около 1:38 по местному времени, в 2:48 ему был присвоен 3-й ранг. В 05:02 (ирк) пожар был локализован, в 07:29 - ликвидирован. Общая площадь составила 6,8 тыс. кв. метров. Здание фактически уничтожено огнем. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Сообщалось также, что собственник сгоревшего ТЦ после проверки, прошедшей три года назад, не смонтировал автоматическую систему пожаротушения в здании. Очередная проверка здания на соответствие противопожарным требованиям должна была состояться в 2019 году.