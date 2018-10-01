Эскперты установили место возникновения пожара в мебельном центре Иркутска

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории приступили к работе в сгоревшем мебельном центре "Мебель-сити" в Иркутске, сообщает пресс-службу Главного управления МЧС по Иркутской области.

"Предварительно установлено, что пожар начался в одном из торговых залов на втором этаже. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.

Как уточняется, само тушение пожара внутри здания оказалось невозможным из-за обрушения металлических конструкций "в результате их сильной деформации в условиях высокой температуры".

По данным МЧС, "здание повреждено по всей площади".

Ранее сообщалось, что пожар в "Мебель-сити", одном из крупнейших в городе, произошел в ночь на понедельник. Общая площадь пожара составила 6,8 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.